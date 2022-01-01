Максим Артамонов В Перми следком возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы одноклассницами Инцидент произошёл 8 декабря в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Следственный отдел по Индустриальному району Перми СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Ранее СМИ распространили информацию об избиении школьницы одноклассницами. Об этом сообщается на сайте ведомства.



По предварительным данным, днём 8 декабря между ученицами восьмого класса одной из школ Перми произошла ссора, в ходе которой школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары, причинив 14-летней потерпевшей телесные повреждения.



Уголовное дело было возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина, который ждёт от следкома по региону отчёта о причинах и последствиях инцидента.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



О происшествии стало известно вечером на следующий день после инцидента. Местные СМИ опубликовали видео избиения школьницы. На кадрах видно, как подростки окружили девочку за школой, оскорбляли и унижали её. Одна из одноклассниц ударила её в живот и заставила встать на колени.



После происшествия семья пострадавшей написала заявление в полицию. Чиновники городского департамента образования сказали, что начали проверку.



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