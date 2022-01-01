Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Перми Расследование взято на контроль в центральном аппарате следкома Поделиться Твитнуть

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в Перми . Об этом сообщается на сайте СК.

Следком по региону должен отчитаться о причинах и последствиях инцидента последствия. Центральный аппарат ведомства взял расследование уголовного дела на контроль.

Напомним, ранее стало известно, что ученики одной из школ Перми избили одноклассницу и сняли этот процесс на видео. Подростки окружили девочку за школой, оскорбляли и унижали её.

После происшествия семья пострадавшей написала заявление в полицию. Следователи СК по Пермскому краю и городской департамент образования начали проверку.

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