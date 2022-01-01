В Перми школьницы избили одноклассницу и записали это на видео Родители пострадавшей обратились в полицию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми ученицы восьмого класса одной из школ избили одноклассницу, записав весь процесс на видео. Инцидент произошёл за зданием школы — подростки окружили девочку, а одна из её одноклассниц оскорбляла её и била в живот и по голове.

О происшествии на условиях анонимности рассказал источник 59.ru. Он пояснил, что после инцидента родители пострадавшей школьницы написали заявление в полицию, и сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Все участники нападения и травли установлены.

Издание уточняет, что пострадавшая девочка была новенькой в классе, а конфликт мог быть связан с ревностью со стороны одноклассницы.

В городском департаменте образования сообщили, что сейчас комиссия по делам несовершеннолетних устанавливает подробности происшествия, а руководство школы проводит внеплановую проверку.

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