Максим Артамонов Председатель СКР ждёт отчёт следователей по факту избиения школьницы в Перми Ранее было возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В СМИ была размещена публикация с критикой хода расследования уголовного дела, которое находится в производстве СУ СК России по Пермскому краю по факту избиения школьницы в одной из школа Перми. О расследовании должен доложить в центральный аппарат СК руководитель следкома по региону Денис Головкин.

Отчёт от местных следователей ждёт председатель СК Александр Бастрыкин, по поручению которого было возбуждено уголовное дело.

Напомним, днём 8 декабря между ученицами восьмого класса одной из школ Перми произошла ссора, в ходе которой одна девочка избила другую и заставила встать на колени. Процесс унижения другие школьники снимали на видео. После происшествия семья пострадавшей написала заявление в полицию. Чиновники городского департамента образования сказали, что начали проверку, а следком возбудил уголовное дело.

Помимо этого, Денис Головкин должен отчитаться по поводу расследования в отношении 46-летнего жителя Пермского края, которого ранее освободили из СИЗО в рамках уголовного дела о гибели шестилетней девочки. Его причастность её смерти не установлена.

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