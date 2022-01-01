Максим Артамонов В России утверждён ГОСТ для электросамокатов и моноколёс Нововведения призваны снизить травматизм и повысить безопасность для пешеходов и водителей СИМов Поделиться Твитнуть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 70514-2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Этот ГОСТ будет действовать для иностранных и российских производителей электронных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Стандарт впервые устанавливает требования безопасности, методы испытаний и требования к маркировке и сопроводительной документации. Все эти нововведения призваны снизить риск нанесения ущерба как в отношении третьей стороны, так и управляющих электрическими СИМ. Среди них — скорость не выше 25 км/ч, звуковые сигналы, фары и система самобалансирования СИМ.





Напомним, в сентябре в Перми погиб 32-летний электросамокатчик. Мужчина двигался по встречной полосе на ул. Ленина.





Также стало известно, что только за апрель и май 2022 года в Пермском крае сотрудники ГАИ зафиксировали свыше 1900 случаев нарушения правил дорожного движения (ПДД) с участием водителей вело- и мототранспорта, в том числе электросамокатов. На родителей несовершеннолетних участников движения составлено 98 протоколов. Для профилактики преступлений на специализированную стоянку эвакуировано 247 транспортных средств. Аналогичные правонарушения происходили и в других регионах РФ, больше всего в Москве и Санкт-Петербурге.





В начале октября Правительство РФ утвердило правила езды на электросамокатах. Теперь на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколёсах и других аналогичных устройствах можно ездить со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса этого устройства не должна превышать 35 кг, если поездка осуществляется по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

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