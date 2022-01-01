Анна Брюханова В Прикамье зафиксировано более 1900 нарушений ПДД водителями вело- и мототранспорта На родителей несовершеннолетних участников движения составлено 98 протоколов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За апрель и май 2022 года в Пермском крае сотрудники ГАИ зафиксировали свыше 1900 случаев нарушения правил дорожного движения (ПДД) с участием водителей вело- и мототранспорта, в том числе электросамокатов. На родителей несовершеннолетних участников движения составлено 98 протоколов. Для профилактики преступлений на специализированную стоянку эвакуировано 247 транспортных средств. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД Пермского края Вячеслав Кадочников.

За указанный период было обнаружено 227 водителей мотоциклов, не имеющих прав. Происшествия с участием мототранспорта насчитывают 13 пострадавших, один человек погиб.

В отношении велосипедистов, которые пересекают проезжую часть на велосипеде, составлено 586 материалов.

Представитель УГИБДД напомнил о необходимости соблюдения правил передвижения на электросамокатах. Порядок их использования в городе установлен администрацией Перми.

«Для того чтобы обезопасить несовершеннолетних, необходимо принимать меры в отношении родителей. Не стоит привязывать свои карты к телефонам детей, с помощью которых они могут арендовать электросамокат. Такие случаи мы тоже выявляем и составляем материал», — отметил Вячеслав Кадочников.

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