В Перми в ДТП погиб электросамокатчик Мужчина двигался по встречной полосе на ул. Ленина Поделиться Твитнуть

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Утром 17 сентября в Перми погиб 32-летний электросамокатчик. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

В 4 часа по ул. Ленина со стороны ул. Толмачёва в направлении ул. Плеханова двигался автомобиль Volkswagen Polo под управлением 37-летнего водителя. В районе дома №96 по ул. Ленина он допустил наезд на мужчину, который двигался по проезжей части на маломощном электросамокате по полосе, предназначенной для встречного движения. В результате столкновения электросамокатчик погиб.





По факту аварии полиция проводит проверку.

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