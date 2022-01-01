Елена Синица Правительство РФ утвердило правила езды на электросамокатах Теперь на них можно ездить со скоростью не более 25 км/ч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ утвердило изменения в ПДД. Часть из них касаются правил езды на электросамокатах и гироскутерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколёсах и других аналогичных устройствах можно ездить со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса этого устройства не должна превышать 35 кг, если поездка осуществляется по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.





Для таких средств передвижения появятся специальные дорожные знаки. Эти знаки будут означать разрешение, запрет или ограничение на передвижение на таком транспорте. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.





Кроме этого, теперь на электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.





Напомним, в сентябре в Перми погиб 32-летний электросамокатчик. Мужчина двигался по встречной полосе на ул. Ленина.





Также стало известно, что только за апрель и май 2022 года в Пермском крае сотрудники ГАИ з афиксировали свыше 1900 случаев нарушения правил дорожного движения (ПДД) с участием водителей вело- и мототранспорта, в том числе электросамокатов. На родителей несовершеннолетних участников движения составлено 98 протоколов. Для профилактики преступлений на специализированную стоянку эвакуировано 247 транспортных средств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.