Елена Синица В минздраве рассказали о состоянии получивших ожоги на Пермской ТЭЦ Их могут выписать на этой неделе Поделиться Твитнуть

фото: прокуратура Пермского края

Оба пострадавших во время пожара на ТЭЦ продолжают находиться в больнице. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве. В ведомстве добавили, что состояние получивших ожоги оценивается как удовлетворительное.

По данным источника «Нового компаньона», в начале декабря медики говорили, что срок госпитализации пациентов может продлиться полторы-две недели. Соответственно, выписать их могут уже в ближайшие дни.





Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался 30 ноября около 13.00. Приблизительная площадь горения составила 100 кв. м.





ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь тепловая нагрузка переведена на ТЭЦ-6. К месту происшествия выезжал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.





Работу по факту ЧП ведут следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они осмотрели место происшествия.





На пожаре пострадало шесть человек, один из которых скончался в тот же день. По факту смерти и получения травм работниками возбуждено уголовное дело.

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