Автомобилисты Перми из-за снегопада застряли в 9-балльных пробках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 9 декабря согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на дорогах в центре Перми образовались автомобильных пробки в 9 баллов. Движение затруднено в том числе из-за начавшегося снегопада.

В настоящий момент затруднено движение транспорта на улицах Попова, Ленина, Комсомольский проспект, Пушкина, шоссе Космонавтов, Стахановская, Чкалова и др.

Синоптики предупреждают, сегодняшний снегопад — только начало. Сильные осадки в виде снега обрушатся на Пермь в субботу, 10 декабря. За три ближайших дня может выпасть 80% месячной нормы осадков. А во вторник, 13 декабря, может пойти ледяной дождь.

Сотрудники МЧС выпустили штормовое предупреждение, об опасностях на дорогах предупредили сотрудники ГИБДД.

Власти Перми объявили выходные рабочими для глав районов. Они должны возглавить работу по борьбе с последствиями стихии.

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