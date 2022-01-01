Елена Синица Краевое МЧС предупреждает об ухудшении погоды 10 декабря Ожидаются снегопады и изморозь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 10 декабря в Пермском крае сильный снег, в отдельных районах гололёд. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Также в этот день ожидается изморозь, по северу местами сильное наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.





В МЧС предупреждают, что из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП.





В ведомстве рекомендуют избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними.





Ранее сообщалось, что глава Перми Алексей Дёмкин отменил выходные для своего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов. Причина — надвигающиеся на Пермь сильные снегопады.

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