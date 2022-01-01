Мэр Перми отменил выходные для своего зама и глав районов В городе соберут штаб по борьбе с последствиями мощных снегопадов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин отменил выходные для своего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов. Причина — надвигающиеся на Пермь сильные снегопады.

«Ожидается, что 10-11 декабря выпадет до трети месячной нормы осадков, — проинформировал градоначальник. — Работы будет много: координация подрядчиков на местах, контроль их работы, проверка выхода техники и ручников. Ближе к вечеру в субботу будет собран штаб, где главы отчитаются об организации уборки и принятых мерах и доложат, каким образом будет выстроена работа в воскресенье».

Напомним, по прогнозам синоптиков мощные снегопады обрушатся в ближайшие дни на центральные районы Прикамья, в том числе на Пермь. За 12 часов может выпасть 6-8 мм осадков, на дорогах может образоваться снежный накат.

В ГИБДД выступили с предупреждением к водителям. В инспекции напомнили, что при выпадении снега следует избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей могут стать дороги вне населённых пунктов.

«Напоминаем, перед тем как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от наледи и снега», — отметили в ГИБДД.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.