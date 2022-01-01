В Пермском крае в выходные дни 10 и 11 декабря ожидаются сильные снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Пермский край надвигаются мощные снегопады. Об этом со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил «Рифей».

Осадки начнутся уже в пятницу 9 декабря: в северных районах выпадет умеренный снег, в южных районах и в Перми — небольшой. Температура днём составит −11°…−16°.

В субботу и в воскресенье на регион обрушатся мощные снегопады, особенно много снега будет в центральных районах и Перми. В краевом центре за 12 часов выпадет 6-8 мм осадков, на дорогах может образоваться снежный накат. Столбики термометров поднимутся в субботу до −7°…−12°, в воскресенье до −4°...−9°.

В понедельник 12 декабря интенсивность осадков уменьшится, температура днём составит −3°…−8°.

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