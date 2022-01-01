В ГИБДД предупредили жителей Перми о сильных снегопадах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 10 и 11 декабря, на территории Перми ожидается выпадение большого количества снега, из-за чего на дорогах могут образоваться снежные заносы. Об этом водителей предупредили в краевой ГИБДД.

При выпадении снега следует избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии, напомнили в инспекции. Особо опасными для автолюбителей могут стать дороги вне населённых пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед остановками общественного транспорта, пешеходными переходами и перекрёстками.

«Напоминаем, перед тем как тронуться с места все стекла транспортного средства должны быть очищены от наледи и снега», — отметили в ГИБДД.

По данным синоптиков, 10 и 11 декабря особенно сильные снегопады ожидаются в центральных районах края, в том числе в Перми, на дорогах возможно образование снежного наката. Температура воздуха днём в субботу ожидается от -12 до -7°, в Перми около -10°. В воскресенье усилится ветер и потеплеет до -9…-4°, в Перми будет около -7°.

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