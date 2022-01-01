За трое суток в Прикамье может выпасть 80% месячной нормы осадков Это будет самый сильный за 12 лет снегопад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в субботу, 10 декабря, в Перми и центральной части Пермского края начнётся снегопад, который с небольшими перерывами может продлиться свыше трёх суток и стать одним из главных метеособытий года. В Перми ожидается выпадение свыше 40 мм осадков, это 80% месячной нормы. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Специалисты говорят, таких снегопадов зимой в краевом центре не было с 2010 года. Из-за него ожидаются очень серьёзные и продолжительные затруднения в движении транспорта как в краевом центре, так и за его пределами. Наиболее сложной может быть ситуация в воскресенье 11 декабря и во вторник 13 декабря — в связи с повышением температуры в этот день есть высокая вероятность выпадения переохлаждённого дождя — он может стать причиной сильного гололёда.

Напомним, в связи с прогнозами синоптиков мэр Перми отменил выходные дни для своего зама и глав районов. Городские службы и подрядчики готовятся к борьбе с последствиями стихии.

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