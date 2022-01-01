Елена Синица
В краевом минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время пожара на ТЭЦ
Пожар произошел 30 ноября
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Состояние двух пострадавших во время пожара на пермской ТЭЦ оценивается как удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.
Напомним, что в ходе пожара пострадали шесть человек, двое госпитализированы, один скончался.
«К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными», — прокомментировали тогда в минздраве.
Погибшим был мужчина 1991 г.р., у которого было обожжено более 40% тела. Он скончался в реанимобиле.
Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь горения составила 100 кв. м.
ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города, теперь проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6. К месту происшествия выезжал зампредседателя правительства Пермского края Андрей Кокорев.
Работу по факту ЧП ведут следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара они осмотрели место происшествия.
По факту смерти и получения травм работниками возбуждено уголовное дело.
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