Максим Артамонов Стали известны причины смерти мобилизованного сотрудника соцслужбы из Пермского края Дмитрию Мошеву было 49 лет Поделиться Твитнуть

В пресс-службе губернатора Пермского края рассказали, что причиной гибели в учебном центре сотрудника министерства социального развития региона Дмитрия Мошева стала остановка сердца.

«По информации медицинской службы в учебной части Тюмени офицер Дмитрий Мошев скончался от остановки сердца. Сотрудники медчасти сообщают, что на протяжении всего периода пребывания в Тюмени Дмитрий Мошев ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе губернатора изданию «АиФ-Прикамье».

У Дмитрия остались жена и двое детей.

Сейчас семью погибшего сопровождают специалисты краевого минсоца — им оказывается всяческая поддержка, в том числе с организацией похорон.

Напомним, на этой неделе территориальное управление минсоца по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам сообщило о смерти своего мобилизованного коллеги Дмитрия Мошева.

Дмитрию Мошеву было 49 лет. Он был призван в рамках частичной мобилизации будучи офицером запаса. В ведомстве добавили, что он сразу заявил о своей готовности принять участие в СВО.





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