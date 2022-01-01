Максим Артамонов
Стали известны причины смерти мобилизованного сотрудника соцслужбы из Пермского края
Дмитрию Мошеву было 49 лет
В пресс-службе губернатора Пермского края рассказали, что причиной гибели в учебном центре сотрудника министерства социального развития региона Дмитрия Мошева стала остановка сердца.
«По информации медицинской службы в учебной части Тюмени офицер Дмитрий Мошев скончался от остановки сердца. Сотрудники медчасти сообщают, что на протяжении всего периода пребывания в Тюмени Дмитрий Мошев ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе губернатора изданию «АиФ-Прикамье».
У Дмитрия остались жена и двое детей.
Сейчас семью погибшего сопровождают специалисты краевого минсоца — им оказывается всяческая поддержка, в том числе с организацией похорон.
Напомним, на этой неделе территориальное управление минсоца по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам сообщило о смерти своего мобилизованного коллеги Дмитрия Мошева.
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