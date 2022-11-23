Максим Артамонов Из украинского плена освобождён пермяк Даниил Калугин Он пробыл там почти два месяца Поделиться Твитнуть

Стали известны имя и фамилия пермяка, который был в числе 35 российских военных, освобождённых из украинского плена. По данным telegram-канала «КомиссарЪ», им оказался Даниил Калугин, который попал в плен в сентябре. Эту информацию подтвердили в администрации губернатора, сообщив, что глава региона встречался с родителями военнослужащего.

Сейчас освобождённый из плена проходит обследование в столичном военном госпитале, после чего вернётся в Пермь.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 35 российских военных. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отметили в ведомстве.

Власти пообещали доставить всех освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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