Максим Артамонов
Ещё один пермяк вернулся из украинского плена
Эдуард Тюмин был в плену с октября
Из украинского плена освобожден ещё один военнослужащий из Пермского края — Эдуард Тюмин. Об этом сообщает telegram-канал «КомиссарЪ». В администрации губернатора Пермского края подтвердили эту информацию.
Военнослужащему 21 год, в плену он оказался в октябре.
Семья Эдуарда Тюмина поблагодарила губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и краевого омбудсмена Игоря Сапко, который до вступления в должность включился в процесс освобождения военнопленных по поручению губернатора.
Напомним, 24 ноября стало известно, что из украинского плена освобождён пермяк Даниил Калугин, который пробыл там почти два месяца. Он был в числе 35 военных, возвращённых России в результате переговоров с Украиной.
Власти пообещали доставить всех освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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