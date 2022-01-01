Максим Артамонов Ещё один пермяк вернулся из украинского плена Эдуард Тюмин был в плену с октября Поделиться Твитнуть

Из украинского плена освобожден ещё один военнослужащий из Пермского края — Эдуард Тюмин. Об этом сообщает telegram-канал «КомиссарЪ». В администрации губернатора Пермского края подтвердили эту информацию.

Военнослужащему 21 год, в плену он оказался в октябре.

Семья Эдуарда Тюмина поблагодарила губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и краевого омбудсмена Игоря Сапко, который до вступления в должность включился в процесс освобождения военнопленных по поручению губернатора.

Напомним, 24 ноября стало известно, что из украинского плена освобождён пермяк Даниил Калугин, который пробыл там почти два месяца. Он был в числе 35 военных, возвращённых России в результате переговоров с Украиной.

Власти пообещали доставить всех освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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