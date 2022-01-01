Елена Синица Скончался мобилизованный сотрудник соцслужбы из Пермского края Дмитрию Мошеву было 49 лет Поделиться Твитнуть

Территориальное управление минсоца по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам рассказало о смерти своего мобилизованного коллеги. Информация об этом опубликована в социальных сетях ведомства.

Дмитрию Мошеву было 49 лет. Он был призван в рамках частичной мобилизации будучи офицером запаса. В ведомстве добавили, что он сразу заявил о своей готовности принять участие в СВО.





«Находясь в учебном центре, Дмитрий звонил ежедневно. На все вопросы отвечал оптимистично, готовился выехать в зону боевых действий и вновь обещал вернуться. Сегодня, впервые, Дмитрий не выполнил своего обещания», — сообщили в ведомстве вечером 23 ноября.





Сообщается, что Дмитрий Мошев воспитывал с женой двух детей.





В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что из украинского плена освобождён пермяк Даниил Калугин. Он пробыл там два месяца.

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