Елена Синица
Скончался мобилизованный сотрудник соцслужбы из Пермского края
Дмитрию Мошеву было 49 лет
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Территориальное управление минсоца по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам рассказало о смерти своего мобилизованного коллеги. Информация об этом опубликована в социальных сетях ведомства.
Дмитрию Мошеву было 49 лет. Он был призван в рамках частичной мобилизации будучи офицером запаса. В ведомстве добавили, что он сразу заявил о своей готовности принять участие в СВО.
«Находясь в учебном центре, Дмитрий звонил ежедневно. На все вопросы отвечал оптимистично, готовился выехать в зону боевых действий и вновь обещал вернуться. Сегодня, впервые, Дмитрий не выполнил своего обещания», — сообщили в ведомстве вечером 23 ноября.
Сообщается, что Дмитрий Мошев воспитывал с женой двух детей.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что из украинского плена освобождён пермяк Даниил Калугин. Он пробыл там два месяца.
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