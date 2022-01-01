Елена Синица Стало известно об освобождении из плена третьего военнослужащего из Пермского края Алексей Лазарев попал в украинский плен 20 сентября Поделиться Твитнуть

Еще один военнослужащий, попавший в плен на Украине, освобожден. Об этом «Новому компаньону» сообщил источник, близкий к краевому военкомату. Также информацию подтвердили и в администрации губернатора.

Военнослужащему Алексею Лазареву 24 года. Он уроженец деревни Телёс Уинского района. Алексей Лазарев попал в плен 20 сентября, а был освобожден 24 ноября. Он был в числе 35 военных, возвращённых России в результате переговоров с Украиной.





Информацию об освобождении также подтвердила его жена, сообщив, что он сейчас находится в Москве.





Напомним, ранее стало известно об освобождении из плена еще двух военнослужащих из Пермского края: Эдуарда Тюмина Даниила Калугина. Во всех случаях в решении вопроса по освобождению из плена принимал участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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