Елена Синица Штат новой организации по содержанию улиц в центре Перми укомплектован только на 15% Что касается закупки техники, то проведено 95% всех необходимых конкурсных процедур Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Штат организации, которая будет заниматься содержанием улиц в центре Перми, набран только на 15%. Об этом сообщил глава минтранса Сергей Вешняков на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента.

В рамках обсуждения депутат Вероника Куликова поинтересовалась, есть ли у новой организации проблемы с закупкой техники и набором штата.





По словам Вешнякова, на сегодняшний день проведено 95% всех необходимых конкурсных процедур по закупке техники. Он также добавил, что не всю технику будут закупать сейчас, так как часть понадобится для содержания улиц только летом.





«Что касается штата, то он набирается. Но врать не буду, сейчас набрано около 15% штата. Помещения для техники и сотрудников обеспечены», — рассказал он.





Ранее стало известно, что законопроект о передаче полномочий по содержанию улиц в центре Перми на региональный уровень конкретизируют.





Если поправки будут приняты, то в ведении городской администрации останутся работы, связанные с дорожным освещением и светофорами. Сейчас это интегрировано в единую систему, поэтому разделение полномочий в этой части было бы нецелесообразным, считают чиновники регионального минтранса.





Законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в двух чтениях 24 ноября.





Напомним, 22 сентября депутаты краевого парламента приняли закон, который предполагает передачу полномочий по содержанию дорог ЦПР Перми на уровень региона с 2023 года. Для этого планируется создать новое учреждение.





Расходы структуры, которая будет заниматься уборкой улиц, будут составлять 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.





Из средств, предусмотренных на содержание структуры, 520 млн пойдёт на оплату труда. В целом же, большие затраты предполагают аренда техники, применение современных противогололёдных материалов, вывоз снега. К небольшим затратам в летний период относятся также мелкоямочный ремонт и работы по благоустройству.





Штат новой структуры составит 698 человек, из которых 25 человек — управленческо-административный персонал, остальные — мастера, прорабы, дорожные рабочие.

В перечень соответствующих автомобильных дорог вошло 157 объектов Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов.





Проект краевого учреждения по содержанию дорог в центре Перми раскритиковала депутат ЗС Елена Зырянова. Она обратила внимание, что выделение на уборку центральных улиц города в три раза больше средств, чем на все остальные дороги региона, неприемлемо.

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