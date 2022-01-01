Максим Артамонов В Прикамье конкретизируют законопроект о передаче полномочий по содержанию улиц в центре Перми на региональный уровень Законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в двух чтениях 24 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект, который конкретизирует полномочия региона по содержанию дорог центрального планировочного района (ЦПР) Перми. Об этом сообщает telegram-канал регионального парламента.

Если поправки будут приняты, то в ведении городской администрации останутся работы, связанные с дорожным освещением и светофорами. Сейчас это интегрировано в единую систему, поэтому разделение полномочий в этой части было бы нецелесообразным, считают чиновники регионального минтранса.

Законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в двух чтениях 24 ноября.

Напомним, 22 сентября депутаты краевого парламента приняли закон, который предполагает передачу полномочий по содержанию дорог ЦПР Перми на уровень региона с 2023 года. Для этого планируется создать новое учреждение.

Расходы структуры, которая будет заниматься уборкой улиц, будут составлять 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.

Из средств, предусмотренных на содержание структуры, 520 млн пойдёт на оплату труда. В целом же, большие затраты предполагают аренда техники, применение современных противогололёдных материалов, вывоз снега. К небольшим затратам в летний период относятся также мелкоямочный ремонт и работы по благоустройству.

Штат новой структуры составит 698 человек, из которых 25 человек — управленческо-административный персонал, остальные — мастера, прорабы, дорожные рабочие.

В перечень соответствующих автомобильных дорог вошло 157 объектов Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов.

Проект краевого учреждения по содержанию дорог в центре Перми раскритиковала депутат ЗС Елена Зырянова. Она обратила внимание, что выделение на уборку центральных улиц города в три раза больше средств, чем на все остальные дороги региона, неприемлемо.

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