Главой Кудымкарского муниципального округа станет Наталья Стоянова Решение принято на заседании думы Кудымкарского МО Поделиться Твитнуть

Наталья Стоянова / фото: "Парма Ньюс"

Во вторник, 15 ноября, состоялось заседание думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края, на котором единогласно в открытом режиме главой муниципального округа — главой администрации Кудымкарского МО Прикамья избрана Наталья Стоянова. Об этом «Новому компаньону» сообщили в думе.

Согласно решению представительного органа, в должность она вступит 16 ноября.

Ранее сообщалось, что по результатам работы выборной комиссии к выборам на пост главы муниципалитета были допущены два кандидата: действующий глава Кудымкара Наталья Стоянова и начальник управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации Кудымкара Андрей Кылосов.

Напомним, в январе Заксобранием Пермского края было принято решение об объединении Кудымкара и Кудымкарского района в Кудымкарский муниципальный округ. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что объединение осуществляется «в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения».

В сентябре состоялись выборы в думу Кудымкарского МО первого созыва. На выборах 22 мандата (88%) получила «Единая Россия», 1 — КПРФ, 2 — самовыдвиженцы.

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