Избирком Прикамья огласил официальные итоги выборов в органы местного самоуправления Явка составила 21,16% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Общественного штаба по наблюдению за голосованием подведены официальные итоги выборов в органы местного самоуправления в Пермском крае 9-11 сентября.

Как заявил председателя крайизбиркома Игорь Вагин, средняя явка избирателей составила 21,16%. Это соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в Прикамье. Самый высокий показатель явки (31,7%) зафиксирован в Кудымкарском муниципальном округе, самый низкий — 14,77% — в Лысьвенском городском округе.

Результаты основных выборов таковы:

— дума Губахинского муниципального округа: кандидаты от «Единой России» получили 20 из 20 мандатов, то есть 100%;

— дума Пермского муниципального округа: 27 мандатов (90%) — «Единая Россия», 1 — ЛДПР, 1 — СР, 1 — самовыдвиженец;

— дума Кудымкарского МО: 22 мандата (88%) — «Единая Россия», 1 — КПРФ, 2 — самовыдвиженцы;

— дума Лысьвенского ГО: 16 мандатов получили кандидаты от «Единой России», 3 — от СР и 1 самовыдвиженец.

Кандидаты от «Единой России» победили на довыборах в Добрянке, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке, Чусовом. В Косе один мандат получил представитель «Единой России», ещё один — кандидат от «Справедливой России». Также справедливоросс победил на довыборах в Березниках, а самовыдвиженец — в Кизеле.

Таким образом, общий расклад по мандатам на прошедших кампаниях с учётом основных и дополнительных выборов выглядит следующим образом: из 104 мандатов «Единая Россия» — 91 мандат (87,5%), СР — 6 мандатов (5,77%), самовыдвиженцы — 4 мандата (3,85%), ЛДПР — 2 мандата (менее 2%). КПРФ — 1 мандат (менее 1%). Остальные партии не получили мандатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.