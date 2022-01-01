Елена Синица На пост главы Кудымкарского округа претендуют два кандидата Назначение главы состоится 15 ноября Поделиться Твитнуть

Выборная комиссия решила допустить до участия в выборах на пост главы Кудымкарского муниципального округа двух кандидатов. Об этом сообщает портал parmanews.

Претендентами на пост являются действующий глава Кудымкара Наталья Стоянова и начальник управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации Кудымкара Андрей Кылосов.





В четверг, 10 ноября, состоится защита программ кандидатов. Затем, 15 ноября, на заседании местной думы депутаты примут решение о назначении главы.

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