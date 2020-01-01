Елена Синица Краевой парламент одобрил объединение Кудымкара и Кудымкарского округа Теперь будет создан единый муниципальный округ с административным центром в Кудымкаре Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 20 января, прошло пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. В рамках заседания депутаты поддержали объединение Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что объединение осуществляется «в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения».





Теперь будет создан единый муниципальный округ с административным центром в Кудымкаре.





«Главной целью преобразований должно быть качественное повышение уровня жизни в территориях. Решение об этом должно приниматься с учетом интересов местных жителей и особенностей каждого муниципального образования. Сегодня Пермский край имеет успешный опыт реализации реформы местного самоуправления, который уже не раз получал высокую оценку от коллег из других регионов страны. За два года с нашими наработками по данному вопросу смогли ознакомиться делегации из Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Мордовии, Татарстана, Архангельской области», — отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.





Напомним, ранее также сообщалось, что объединение в единый округ поддержали 13 территорий Пермского района.

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