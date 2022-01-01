Максим Артамонов Глава СК Бастрыкин взял ситуацию с ДТП с вахтовиками в Пермском крае под личный контроль После аварии четыре человека были госпитализированы Поделиться Твитнуть

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Пермском крае, в результате которого пострадали вахтовики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, 9 ноября на внутрипромысловой дороге Рассветы—Баклановка водитель вахтового автобуса одной из транспортных организаций не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. В транспортном средстве в этот момент находился 21 работник — четыре человека госпитализированы, всем пострадавшим оказана медпомощь.

Ранее о расследовании инцидента сообщили в полиции и инспекции труда, затем проверку организовал следком.

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