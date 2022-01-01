К расследованию ДТП с вахтовиками в Пермском крае подключился следком Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следственные органы СУ СК РФ по Пермскому краю приступили к процессуальной проверке по факту ДТП на внутрипромысловой дороге Рассветы—Баклановка, в котором пострадали работники компаний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ИНФОРМ», «МЕДИС» и др.

Пока в следкоме установлено, что 9 ноября водитель вахтового автобуса одной из транспортных организаций не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. В транспортном средстве в этот момент находился 21 работник — четыре человека госпитализированы, всем пострадавшим оказана медпомощь.

Проверку ведёт следователь Осинского межрайонного следственного отдела. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее о расследовании инцидента сообщили в полиции и инспекции труда.

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