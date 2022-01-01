Максим Артамонов В Пермском крае в ДТП пострадал 21 вахтовик Авария произошла на внутрипромысловой дороге Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми Государственная инспекция труда по региону начала расследовать групповой несчастный случай с работниками компаний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ИНФОРМ», «МЕДИС» и индивидуального предпринимателя. Накануне все они попали в аварию во время поездки на вахтовом автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

По предварительным данным, 9 ноября вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге «Рассвет-Баклановка» развернуло и опрокинуло на левый бок.



В результате 21 работник получили травмы, у четверых оказались тяжелые травмы.



Сейчас госинспекция труда формирует комиссию, чтобы установить обстоятельства и причины несчастного случая.



По результатам расследования материалы будут направлены в правоохранительные органы.









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