Максим Артамонов
В Пермском крае в ДТП пострадал 21 вахтовик
Авария произошла на внутрипромысловой дороге
В Перми Государственная инспекция труда по региону начала расследовать групповой несчастный случай с работниками компаний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ИНФОРМ», «МЕДИС» и индивидуального предпринимателя. Накануне все они попали в аварию во время поездки на вахтовом автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
По предварительным данным, 9 ноября вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге «Рассвет-Баклановка» развернуло и опрокинуло на левый бок.
В результате 21 работник получили травмы, у четверых оказались тяжелые травмы.
Сейчас госинспекция труда формирует комиссию, чтобы установить обстоятельства и причины несчастного случая.
По результатам расследования материалы будут направлены в правоохранительные органы.
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