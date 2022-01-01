Максим Артамонов В Пермском крае полиция проводит проверку по факту ДТП с вахтовиками

В аварии пострадали четыре пассажира Поделиться Твитнуть

Прикамская полиция начала расследовать инцидент, который произошёл 9 ноября на внутрипромысловой дороге Рассветы — Баклановка Пермского края, где перевернулся автобус с 21 вахтовиком. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

По уточнённым данным, ДТП произошло в 17:34. На 10-ом км автодороги 60-летний водитель автобуса НЕФАЗ «допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину».



В автобусе находились работники компаний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ИНФОРМ», «МЕДИС» и индивидуального предпринимателя.

«В результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту автоаварии проводится проверка», — рассказали в полиции.



Напомним, о дорожном происшествии ранее сообщили в Государственной инспекции труда по Пермскому краю. Ведомство начало расследовать групповой несчастный случай.





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