Максим Артамонов В Перми пострадавшим во время нападения на университет выплатят 15,6 млн рублей Такую компенсацию выделил ПГНИУ Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом суде рассматривается ходатайство прокуратуры о продлении ареста Тимура Бекмансурова

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде продолжается рассмотрение дела студента Тимура Бекмансурова, который в сентябре прошлого года напал на ПГНИУ. Сегодня были заслушаны показания главного бухгалтера вуза Ирины Ханжиной. Об этом сообщает газета «АиФ-Прикамье».



По словам Ханжиной, всего ПГНИУ выплатит пострадавшим от стрельбы 15 млн 650 тыс. руб. При этом основная часть денег была выплачена ещё в 2012 году, пояснила она.



Напомним, ранее Пермский краевой суд отклонил ходатайство адвоката Виктора Панькова, представляющего интересы Бекмансурова, о проведении повторной психиатрической экспертизы.



Судебный процесс над студентом начался 5 сентября.



Нападение на Пермский университет произошло 20 сентября 2021 года. Студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства. Он зашёл на территорию кампуса и начал стрелять по людям с близкого расстояния. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.



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