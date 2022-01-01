Елена Синица Тимур Бекмансуров не будет проходить повторную психиатрическую экспертизу Судья заявил, что для этого нет оснований Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Пермский краевой суд отклонил ходатайство адвоката Виктора Панькова, представляющего интересы Тимура Бекмансурова. Адвокат ходатайствовал о проведении повторной психиатрической экспертизы. Трансляцию из зала заседания вело издание «АиФ-Прикамье».

Ранее Виктор Паньков заявлял, что Бекмансуров страдает психическим расстройством, а экспертиза в ходе следствия, признавшая его подзащитного вменяемым, была проведена некорректно.





Однако, по словам судьи, объективных доводов для повторного исследования не было представлено.





В суде объявлен перерыв до 10:30 10 ноября.





Напомним, 31 октября гособвинитель зачитала показания бывшего студента Тимура Бекмансурова. В них пояснялось, что учащийся, имея суицидальные мысли, устроил нападение на университет, чтобы быть убитым при задержании.





Процесс над Тимуром Бекмансуровым начался 5 сентября 2022 года.





Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства. Он зашёл на территорию кампуса и начал стрелять по людям с близкого расстояния. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.