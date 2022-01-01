Максим Артамонов Тимур Бекмансуров объяснил, для чего он убил шесть человек В Пермском краевом суде зачитали показания подсудимого Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

В Пермском краевом суда 31 октября гособвинитель зачитала показания бывшего студента Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском университете. В показаниях Бекамансуров объяснил, зачем устроил нападение на университет, сообщает «Аиф-Прикамье».

Как следует из показаний, у Бекмансурова были суицидальные мысли и он рассматривал разные варианты самоубийства, но пойти на такой шаг, по его словам, у него «не хватало духа». Мотивом преступления стало желание умереть, поэтому он решил устроить массовую стрельбу в надежде, что его убьют во время задержания.

Кроме того, стало известно, у него никогда не складывались отношения со сверстниками, а в первом классе он подвергся травле.

Ранее сообщалось, что Бекмансуров отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (предусматривает право не свидетельствовать против себя). При этом он заявил, что признаёт свою вину в полном объёме и раскаивается в содеянном.

Процесс над Тимуром Бекмансровым начался 5 сентября 2022 года. Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства. Он зашел на территорию кампуса и начал стрелять по людям с близкого расстояния. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.