Обвиняемый в стрельбе в ПГНИУ Тимур Бекмансуров отказался от дачи показаний Он заявил, что признаёт свою вину в полном объёме и раскаивается в содеянном Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

В понедельник, 31 октября, в Пермском краевом суде Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, отказался от дачи показаний. Он воспользовался ст. 51 Конституции РФ (предусматривает право не свидетельствовать против себя).

При этом Бекмансуров заявил, что признаёт свою вину в полном объёме и раскаивается в содеянном. Он также сказал, что готов ответить на вопросы.

Процесс над Тимуром Бекмансровым начался 5 сентября 2022 года. Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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