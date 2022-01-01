Аэропорт Перми с 30 октября перешёл на зимнее расписание Планируются рейсы по 20 внутренним и четырём международным направлениям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года в пермском аэропорту Большое Савино действует зимнее расписание. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, полёты будут осуществлять 14 авиакомпаний по 20 внутренним и четырём международным направлениям.

Так, в международной программе полётов авиакомпании Turkish Airlines и Southwind Airlines продолжат выполнение рейсов в Анталью. Авиакомпания AZUR Air начнёт выполнять рейсы на турецкий курорт дважды в неделю с 23 ноября.

Авиакомпания Uzbekistan Airways сохраняет рейс в Наманган до конца сезона.

Кроме того, добавляются рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-Эль-Шейх (авиакомпания Nordwind Airlines), а также в индийский штат Гоа (авиакомпания AZUR Air). В аэропорту отметили, что рейсы являются чартерными, поэтому точные даты вылетов необходимо уточнять у туроператоров.

Что касается внутренних рейсов, то в зимнем расписании сохранены все рейсы, которые осуществлялись в летний период.

Новым перевозчиком на рейсах в Минеральные Воды станет «Аэрофлот». С 24 декабря авиакомпания начнёт выполнять рейсы в этот город три раза в неделю.

Также авиакомпания «Победа», базирующаяся в московском «Внуково», с ноября начнёт обслуживать часть рейсов в аэропорту «Шереметьево».

Ранее сообщалось, что за девять месяцев пассажиропоток в аэропорту Перми снизился на 10%. С начала года было перевезено 1,3 млн пассажиров.





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