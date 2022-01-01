«Аэрофлот» начнёт летать из Перми в Минеральные Воды Полётная программа стартует с декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С декабря 2022 года авиакомпания «Аэрофлот» начнёт новую программу прямых рейсов в Минеральные Воды из Перми и ещё пяти регионов страны: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ожидается, что рейсы из аэропорта Перми будут выполняться на аэробусах А320 с периодичностью три раза в неделю.

Из Перми по данному маршруту сейчас курсирует авиакомпания «Азимут».

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