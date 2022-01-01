В Перми началась продажа путёвок в Индию с прямым авиаперелётом Первый рейс состоится 29 ноября Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Турагентства Прикамья открыли продажу десятидневных туров на Гоа (Индия) с прямым авиаперелётом. Об этом сообщает «Рифей».

Первый рейс чартерной авиакомпании Azur Air запланирован на 29 ноября. Цены на туры начинаются от 102 тыс. руб. на двоих человек.

В расписании пермского аэропорта рейсов в Индию пока нет.

Напомним, с 14 ноября возобновляются прямые рейсы из Перми в Египет. Перелёты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.