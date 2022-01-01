В Перми началась продажа путёвок в Индию с прямым авиаперелётом
Первый рейс состоится 29 ноября
Турагентства Прикамья открыли продажу десятидневных туров на Гоа (Индия) с прямым авиаперелётом. Об этом сообщает «Рифей».
Первый рейс чартерной авиакомпании Azur Air запланирован на 29 ноября. Цены на туры начинаются от 102 тыс. руб. на двоих человек.
В расписании пермского аэропорта рейсов в Индию пока нет.
Напомним, с 14 ноября возобновляются прямые рейсы из Перми в Египет. Перелёты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines.
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