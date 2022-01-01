За девять месяцев пассажиропоток в аэропорту Перми снизился на 10% С начала года было перевезено 1,3 млн. пассажиров Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

За девять месяцев пассажиропоток в аэропорту «Большое Савино» снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было перевезено 1,3 млн. пассажиров: 1,22 млн человек на внутренних линиях (- 5,7%), 95 тыс. — на международных (- 45,7%).

В пресс-службе аэропорта отметили, что география полётов насчитывала 26 внутренних и девять международных направлений. Самыми популярными, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Анталья (Турция), Новосибирск и Минеральные Воды.

В сентябре общий пассажиропоток снизился по сравнению с сентябрем 2021 года на 3,9% и равнялся 195 тыс. человек. На внутренних рейсах были перевезены 178,6 тыс. пассажиров (+ 7,7%), на международных линиях — 16,6 тыс. (- 55,5%).

Лидеры внутренних направлений, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, — Сочи, Новосибирск и Минеральные Воды.

Основные международные направления — Наманган, Душанбе, Анталья.

Ранее Пермская таможня сообщила, что за девять месяцев года пассажиропоток на международных направлениях упал на 38,5%.





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