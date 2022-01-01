Пассажиропоток аэропорта Перми на международных рейсах снизился на 38,5% С начала года перевезли 91,1 тыс. пассажиров Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Международный пассажиропоток аэропорта Перми за 9 месяцев 2022 года снизился по отношению к тому же периоду прошлого года и составил 91 101 чел. (в 2021-м — 148 244). Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни. Для сравнения: по итогам первого полугодия сокращение международных перевозок составило только 18,9%.

В таможне добавили, что с начала года сотрудниками ведомства было оформлено 541 воздушное судно, тогда как за тот же период 2021-го их было 865.

«Несмотря на уменьшение пассажиропотока, факты нарушений таможенного законодательства не снизились», — отметил начальник таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни Дмитрий Шумков.

Так, за 9 месяцев 2022 года было возбуждено 108 дел об административных правонарушениях. В том числе 50 дел в отношении товаров, обладающих признаками товаров для коммерческого пользования; 23 дела в отношении табачной продукции; 21 дело в отношении алкоголя; 8 дел в отношении оружия.

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