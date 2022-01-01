Максим Артамонов С 14 ноября из Перми в Египет возобновляются прямые рейсы Перелёты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines Поделиться Твитнуть

Туроператор Pegas Touristik Пермь открыл продажу пакетных туров из Перми в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх (Египет). Об этом сообщается на официальной странице турагентства в социальных сетях.

Первые прямые туры планируется открыть с 14 ноября. Они рассчитаны на 9 ночей. В тур включены перелёт, трансфер групповой, отель, мед страховка и питание по выбранной программе.

Стоимость одной путёвки — от 61 тыс. до 89 тыс. руб.

Перелёты из Перми в Египет будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines.

Напомним, весной и летом 2022 года авиаперелёты из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх осуществляли авиакомпании «Азур эйр» и Nordwind.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.