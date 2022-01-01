Владелец пермского мини-отеля «Карамель» признан банкротом Арбитражный суд принял решение о реструктуризации долгов Сергея Щербакова Поделиться Твитнуть

Сергей Щербаков во время предварительного заседания в 2020 году

Дмитрий Енцов

Арбитражный суд Пермского края решением 24 октября признал банкротом Сергея Щербакова — владельца мини-отеля «Карамель» в Перми и принял решение о введении реструктуризации долгов. Информация опубликована в картотеке суда.

ИП Сергей Щербаков подал заявление о банкротстве 15 июля, указав, что общая сумма исковых требований его кредиторов превысила 6 млн руб.

Напомним, Сергей Щербаков является владельцем мини-отеля «Карамель», где в январе 2020 года из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шесть человек пострадали. Суд приговорил Щербакова к пяти годам колонии общего режима и выплате 15 млн руб. родственникам погибших и пострадавшим.

В июне 2022 года стало известно, что Сергей Щербаков вышел по УДО. Адвокат Щербакова Елена Рудакова заявила тогда, что её клиент погасил значительно больше половины от общей суммы ущерба и намерен выплатить всю сумму.





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