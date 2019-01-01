По факту гибели пяти человек в гостинице возбуждено уголовное дело Его будет расследовать центральный аппарат СКР Поделиться Поделиться Твитнуть

Источник: СКР по Пермскому краю



После прорыва трубы в мини-гостинице на ул. Советской Армии, 21 СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Дом находится под управлением УК «Профи-Дом».

Позднее председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Прокуратура Пермского края назначила проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также законности организации и размещения граждан на данном объекте.

Напомним, утром 20 января на ул. Советской Армии, 21 в Перми произошёл прорыв трубы отопления в частном отеле, находившемся в подвальном помещении. Отель залило кипятком. Погибли пять человек, с ожогами госпитализированы трое.

Авария произошла на магистральном трубопроводе отопления, который принадлежит ООО «ПСК», аварийно-восстановительные работы проводит ООО «ПСК».

Как уточнили в компании, данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным и после был передан ООО «ПСК».

«Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, почему был закрыт эвакуационный выход и как проводилось согласование размещения гостиницы в подвальном помещении».