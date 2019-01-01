В частном пермском отеле произошёл прорыв трубы Погибли пять человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Источник: министерство территориальной безопасности Пермского края

В Перми на ул. Советской Армии, 21 произошёл прорыв трубы отопления в частном отеле.

Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Министерство территориальной безопасности сообщило о пяти погибших.

На месте находятся экстренные службы, дежурит семь бригад скорой помощи. На место выехал губернатор. По его словам, мини-гостиница располагалась в подвальном помещении. «По итогам сделаем выводы, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и гостей», — пояснил губернатор.

59.ru со ссылкой на и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова сообщает также о трёх пострадавших.

Игорь Гончаров, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края:



— Известно, что подвал затопило, вода была под высоким давлением. Все службы прибыли оперативно. Сейчас откачивают воду. Обнаружено пять погибших, также есть трое пострадавших — это постояльцы гостиницы. Проводится заседание КЧС. Пока не установлены личности погибших. Трое пострадавших были госпитализированы. Жильцы дома не эвакуированы, это не требуется, но электричество пока отключено. Будет возбуждено уголовное дело.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В настоящее время на месте происшествия под руководством руководителя следственного управления работают следователи районного следственного отдела, следователи-криминалисты, которые допрашивают потерпевших, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Прокуратура Пермского края назначила проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также законности организации и размещения граждан на данном объекте.