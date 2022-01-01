Владелец пермского отеля «Карамель» подал заявление о банкротстве Исковое заявление Сергея Щербакова пока оставлено арбитражным судом без движения Поделиться Твитнуть

Сергей Щербаков во время предварительного заседания в 2020 году

Дмитрий Енцов

ИП Сергей Щербаков 15 июля подал заявление в Арбитражный суд Пермского края с просьбой признать его банкротом. Информация об этом появилась в картотеке суда. Сумма исковых требований, указанная в заявлении, превысила 6 млн руб.

Рассмотрев документ 22 июля, суд решил пока оставить заявление предпринимателя без движения, так как Щербаков не представил весь необходимый пакет документов.

В частности, отсутствуют документы, подтверждающие наличие задолженности, основание её возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объёме; выданная банком справка о наличии счетов, вкладов и об остатках денежных средств на них; копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше 300 тыс. руб. и пр.

Щербаков должен устранить выявленные нарушения до 22 августа.

Напомним, Сергей Щербаков является владельцем мини-отеля «Карамель», где в январе 2020 года из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шесть человек пострадали. Суд посчитал, что управляющий Сергей Щербаков знал о том, что помещения отеля не приспособлены для размещения в них постояльцев, но не предпринимал никаких мер для исправления этого, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

В июне 2022 года стало известно, что Сергей Щербаков вышел по УДО. Адвокат Щербакова Елена Рудакова заявила, что её клиент погасил значительно больше половины от общей суммы ущерба и намерен выплатить всю сумму.

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