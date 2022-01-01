Елена Синица Владелец мини-отеля «Карамель» вышел по УДО Потерпевшие отозвали все документы о взыскании ущерба Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Владелец пермского мини-отеля «Карамель» Сергей Щербаков вышел по УДО. Потерпевшие по этому делу отозвали все документы о взыскании ущерба с осуждённого. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщили изданию в краевом УФССП, потерпевшие не за один день, но в короткий срок написали заявления об отзыве исполнительных документов.





Ранее сообщалось, что судебные приставы арестовали имущество Щербакова. Имущество должны были реализовать на торгах, чтобы взыскать с осужденного 15 млн руб. для выплаты ущерба. При условии выплаты всей суммы ущерба мероприятия могли бы быть отменены.





Щербаков выплатил значительно больше половины от общей суммы ущерба и намерен выплатить всю сумму, сообщила РИА Новости адвокат Щербакова Елена Рудакова. По её словам, потерпевшие настроены по отношению к Щербакову очень лояльно.





Она также отметила, что в мае суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Щербакова, потерпевшие не возражали против такого решения. Сейчас Щербаков уже освобождён.





Напомним, в ночь на 20 января 2020 года из-за прорыва трубы с горячей водой отель «Карамель» (ул. Советской Армии, 21) затопило, в результате погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шесть человек пострадали. Суд посчитал, что управляющий Сергей Щербаков знал о том, что помещения отеля не приспособлены для размещения в них постояльцев, но не предпринимал никаких мер для исправления этого. Тогда суд приговорил Щербакова к пяти годам колонии общего режима.

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