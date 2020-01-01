Судебные приставы арестовали имущество владельца мини-отеля «Карамель» Сергей Щербаков должен выплатить пострадавшим 15 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Щербаков во время предварительного заседания в 2020 году

Дмитрий Енцов

В УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова ущерба, причиненного семи пострадавшим в размере 15 млн рублей.

Напомним, сейчас по приговору суда должник отбывает наказание в колонии. Вместе с тем, в счёт возмещения ущерба суд обратил взыскание на ряд объектов принадлежащего Щербакову имущества.

В настоящий момент наложен арест на здание, арендуемое банным комплексом «Фараон» на ул. Чайковского, 8а, а также на объекты, арендуемые сетью магазинов «Семья» по адресу ул. Советской Армии, 19.

Данную меру принудительного исполнения должник попытался оспорить, но суд отказал в рассмотрении иска.

Чтобы не лишиться прибыли от аренды недвижимости, должник перечислил взыскателям около 4 млн рублей. Тем не менее, если в ближайшее время не будет погашена вся сумма ущерба, арестованное имущество будет реализовано с торгов.

В ночь с 19 на 20 января 2020 года из-за прорыва трубы с горячей водой отель «Карамель» (ул. Советской Армии, 21) затопило, в результате погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шесть человек пострадали. Суд посчитал, что управляющий Сергей Щербаков знал о том, что помещения отеля не приспособлены для размещения в них постояльцев, но не предпринимал никаких мер для исправления этого. Суд приговорил Щербакова к пяти годам колонии общего режима.

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