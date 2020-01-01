Елена Лодыгина журналист Управляющего мини-отелем «Карамель» осудили на пять лет Он проведёт срок в колонии общего режима, а также заплатит компенсацию пострадавшим — от 1 млн до 3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Щербаков

Елена Лодыгина

Индустриальный районный суд Перми 25 февраля назначил управляющему сетью мини-отелей «Карамель» Сергею Щербакову пять лет колонии общего режима. Плюс, он должен возместить моральный вред потерпевшим (всего пострадали три человека): от 1 млн руб. до 3 млн руб.

Суд посчитал, что Щербаков знал о том, что помещения отеля не приспособлены для размещения в них постояльцев, но не предпринимал никаких мер для исправления этого. При этом ранее в отеле не раз фиксировались проблемы с отоплением.

Напомним, он обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Гособвинение просило приговорить его к шести годам.

При вынесении решения суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие трёх несовершеннолетних детей, а также то, что это его первая уголовная судимость. Тем не менее Щербакову после отбывания наказания запрещено заниматься гостиничным бизнесом в течение двух лет.

В ночь с 19 на 20 января 2020 года из-за прорыва трубы с горячей водой отель «Карамель» (ул. Советской Армии, 21) затопило, в результате погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шесть человек пострадали.

Отметим, что следственным комитетом были возбуждены уголовные дела в отношении не только Сергея Щербакова.

Недавно Главное следственное управление СК РФ также завершило расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника службы эксплуатации группы эксплуатации №2 ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Агеева, бывшего главного инженера ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова и инспектора отделения надзорной деятельности Перми по Индустриальному району первого отдела надзорной деятельности по Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева.

В зависимости от роли каждого, все они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлёкшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей; халатность).

По версии следствия, в результате преступного бездействия Агеева, Хилькова и Исмакаева ночью 20 января 2020 года произошёл прорыв трубы горячего теплоснабжения, и были затоплены подвальные помещения жилого комплекса на ул. Советской Армии, 21.

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