Гособвинение просит приговорить управляющего мини-отелем «Карамель» к реальному сроку Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Гособвинение просит приговорить управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова к шести годам заключения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на адвоката обвиняемого Елену Рудакову.

«Наша позиция в том, что по данному делу необходимо установить всех виновных в трагедии лиц. В первую очередь, это в интересах потерпевших, а не только наших интересов. Мы считаем, что в данном происшествии есть и вина сотрудников ПСК, и управляющей компании», — цитирует адвоката «Рифей».

Напомним, Сергей Щербаков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В ночь с 19 на 20 января 2020 года из-за прорыва трубы с горячей водой отель «Карамель» затопило, в результате погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё шесть человек пострадали.

В ноябре 2020 года суд продлил ему арест до 4 марта. Отметим, что ранее следственным комитетом были возбуждены уголовные дела в отношении не только Сергея Щербакова, но и пожарного инспектора, проверявшего отель, должностных лиц ООО «Пермская сетевая компания» и главного инженера управляющей компании, которая обслуживала дом и отель.

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