Елена Лодыгина журналист Григорий Серёдкин Управляющий мини-отелем «Карамель», где погибли люди, сменил адвоката Со следующего заседания процесс над Сергеем Щербаковым вновь будет проходить в закрытом режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Управляющий мини-отелем «Карамель» Сергей Щербаков, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сменил адвоката. Ранее его защищала Ольга Лагутина, в частности, она участвовала в судебных процессах по избранию меры пресечения свободы.

Но уже на этапе расследования уголовного дела его интересы стала представлять Елена Рудакова. По словам Рудаковой, смена адвокатов произошла ещё на этапе расследования уголовного дела и уже в ходе судебного разбирательства. Интересы Щербакова в суде ещё представляет Владислав Рудаков.

В четверг, 24 сентября, в Индустриальном районном суде Перми состоялось первое заседание по уголовному делу. В ходе заседания защита Сергея Щербакова ходатайствовала о закрытом порядке рассмотрения дела. Ходатайство было поддержано, следующие заседания будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, трагедия в пермском мини-отеле «Карамель» произошла в январе 2020 года. В результате прорыва теплотрассы гостиницу затопило кипятком, погибли пять человек. Позднее обвинение было предъявлено управляющему отелем «Карамель» Сергею Щербакову по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Всего в судебном заседании заявлено 70 свидетелей. Объём уголовного дела составляет 39 томов. Иски по возмещению морального вреда от потерпевших составляют от 1 млн руб. и достигают 15 млн руб.

Следующее заседание назначено на 29 сентября.

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